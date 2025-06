Erfolg mit Kultur: Heilkräuter aus NÖ erobern die Welt

Mit normaler Landwirtschaft habe man keine Überlebenschance, so Tiefenbacher. Das Waldland-Konzept: Bäuerinnen und Bauern pflanzen auf über 8.000 Hektar unterschiedliche Sonderkulturen – darunter Mariendistel, Lavendel und Ginkgo – an. Waldland unterstützt dabei unter anderem mit spezialisierten Maschinen, kümmert sich um die Trocknung der Ernte und organisiert die Aufträge der internationalen Kundinnen sowie Kunden. „Würde jeder einzelne Landwirt das für sich machen – never ever. Das könnte ein einzelner Betrieb nicht stemmen“, sagt Tiefenbacher.

Vom Schwein zum Kraut

Die aufbereiteten Heilpflanzen finden sich anschließend in unterschiedlichsten pflanzlichen Arzneien. So wird etwa aus dem gesammelten Roggenblütenstaub ein schwedisches Prostata-Medikament, der Lavendel landet in amerikanischem Tee und das in der Mariendistel enthaltene Silymarin steckt schlussendlich in Leberstärkungsmitteln.