Kultur-Highlight: Köstlich kuratiert im Congress Casino Baden

Eigentlich ist Nikolaus Gutmann ja Wirt. Er betreibt das Edison in Wien, in der Josefstadt, direkt neben dem Landesgericht für Strafsachen. Aber er macht jetzt auch Kulturveranstaltungen. Nicht in Wien, sondern in Baden bei Wien. Im Congress Casino. Dort hat er das Catering übernommen, als weiteres Standbein, als es für Gastronomen während Corona „wirtschaftlich schwieriger geworden“ ist.

Dort etabliert Gutmann mit seinem Jugendfreund Billy Vavken von BOW Production eine neue Marke, den edison Kultursalon. „Im edison Kultursalon genießen wir das Leben mit delikater Unterhaltung: mit viel Humor, bester Gesellschaft, tiefgründig und leichtfüßig – aber Hauptsache köstlich“, beschreibt Nikolaus Gutmann das neue Kultur- und Kulinarik-Format.

Die Bezeichnung des neuen Formats als Salon haben sich die beiden aus dem vorvorigen Jahrhundert entlehnt, um ihm als Kultursalon „köstliche Renaissance“ zu ermöglichen, als „Ort der Begegnung, als Raum für Kultur und Kulinarik, für Genuss und Gespräche im schönen Ambiente des Festsaals im Congress Center Baden“, schwärmt Gutmann.

Köstlich Den Auftakt machen am Sonntag, dem 22. Februar, Nicholas Ofczarek und Tamara Metelka mit einem Briefwechsel zwischen Franz Kafka und Milena Jesenská, begleitet von Nikolai Tunkowitsch auf der Violine.

Die weiteren Termine: Ein Musical-Brunch „From Broadway to Vienna“ mit Mark Seibert und Special Guests, die gemeinsam einen musikalischen Bogen von „Elisabeth“ über „Les Misérables“ bis „Wicked“ spannen. Am Sonntag, 12. Mai, ist Philipp Hochmair mit „Werther!“ zu Gast, die erste Reihe beenden Maria Köstlinger und Jürgen Maurer am Sonntag, 17. Mai, mit „Wien in Dur und Moll“, bei dem die Memoiren einer legendären Wiener Toilettenfrau nicht fehlen.