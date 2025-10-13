Parkende Autos in NÖ mit Kürbissen demoliert

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Im Bezirk Bruck an der Leitha sind in den vergangenen Tagen 21 geparkte Autos diverser Fahrzeugklassen durch Kürbisse beschädigt worden. Heck- bzw. Windschutzscheiben wurden teilweise zertrümmert und auch Karosserien beschädigt, informierte die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Montag.

Die Früchte waren vermutlich gestohlen und dürften aus einem fahrenden Wagen geworfen worden sein. Die Sachbeschädigungen waren laut Polizei seit Montag vergangener Woche und bis Samstag jeweils zwischen den Abend- und den frühen Morgenstunden verübt worden. Ganze Reihe von Tatorten Als Tatorte wurden Arbesthal, Scharndorf, Maria Ellend, Margareten am Moos, Wilfleinsdorf sowie die Bezirksstadt Bruck an der Leitha selbst genannt. In einem Fall war auch eine Hausfassade das Ziel.

Heck- bzw. Windschutzscheiben wurden teilweise zertrümmert