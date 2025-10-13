Parkende Autos in NÖ mit Kürbissen demoliert
Zusammenfassung
- 21 parkende Autos im Bezirk Bruck an der Leitha wurden durch geworfene Kürbisse beschädigt.
- Die Kürbisse wurden vermutlich gestohlen und aus einem fahrenden Auto geworfen; auch eine Hausfassade war betroffen.
- Der Gesamtschaden liegt laut Polizei im mittleren fünfstelligen Bereich, Hinweise werden erbeten.
Im Bezirk Bruck an der Leitha sind in den vergangenen Tagen 21 geparkte Autos diverser Fahrzeugklassen durch Kürbisse beschädigt worden. Heck- bzw. Windschutzscheiben wurden teilweise zertrümmert und auch Karosserien beschädigt, informierte die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Montag.
Die Früchte waren vermutlich gestohlen und dürften aus einem fahrenden Wagen geworfen worden sein. Die Sachbeschädigungen waren laut Polizei seit Montag vergangener Woche und bis Samstag jeweils zwischen den Abend- und den frühen Morgenstunden verübt worden.
Ganze Reihe von Tatorten
Als Tatorte wurden Arbesthal, Scharndorf, Maria Ellend, Margareten am Moos, Wilfleinsdorf sowie die Bezirksstadt Bruck an der Leitha selbst genannt. In einem Fall war auch eine Hausfassade das Ziel.
Es könne davon ausgegangen werden, dass die Kürbisse aufgrund der Menge und da sie "auch mit Preisaufklebern versehen" waren, an einer bisher unbekannten Örtlichkeit entwendet wurden, teilte die Polizei weiter mit. Die Höhe des angerichteten Gesamtschaden ist noch nicht bekannt.
Es dürfte sich laut den Ermittlungen um einen mittleren fünfstelligen Eurobetrag handeln. Sachdienliche Hinweise in dem Fall und zur Ausforschung der Täter werden an die Polizeiinspektion Bruck an der Leitha unter Tel.: 059133-3320 erbeten.
