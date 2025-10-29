Autovandalismus mit Kürbissen: 4 Jugendliche angezeigt

Nach einer Serie von Sachbeschädigungen an Autos zu Monatsbeginn im Bezirk Bruck an der Leitha sind vier Verdächtige ausgeforscht worden.

Den Jugendlichen bzw. jungen Männern im Alter von 17 bis 21 Jahren werden nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich vom Mittwoch 33 Straftaten zur Last gelegt. Der angerichtete Schaden dürfte 40.000 bis 50.000 Euro betragen. Das Quartett wurde der Staatsanwaltschaft Korneuburg angezeigt.

Hinweise aus der Bevölkerung

Für die Klärung der Sachbeschädigungen zeichneten Ermittler der Polizeiinspektionen Enzersdorf an der Fischa und Bruck an der Leitha verantwortlich, die sich auch auf Hinweise aus der Bevölkerung stützen durften. Die ausgeforschten Beschuldigten - ein 17-Jähriger, zwei 18-Jährige und ein 21-Jähriger, alle im Bezirk Bruck an der Leitha wohnhaft - stehen im Verdacht, von 5. bis 11. Oktober gemeinsam drei Ausfahrten jeweils in den Nachtstunden mit einem Kastenwagen unternommen und öffentlich zum Verkauf ausgestellte Kürbisse in Götzendorf an der Leitha (Bezirk Bruck an der Leitha) gestohlen zu haben.

Zwei der Beteiligten sollen die Früchte dann aus dem Laderaum durch eine geöffnete Schiebetür auf am Straßenrand abgestellte Fahrzeuge - vorwiegend Pkw - geworfen haben.