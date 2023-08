Künstliche Intelligenz am Klinikum Melk für genauere Ergebnisse

Seit rund einem Jahr arbeitet man am Landesklinikum Melk, am Institut für Radiologie, mit Künstlicher Intelligenz (KI) in der Computertomografie. "Das ist gut und richtig", meint der für Kliniken zuständige ÖVP-Landesrat Ludwig Schleritzko in einer Aussendung. Immerhin seien dadurch die Qualität der Befunde sowie die Effizienz der Abläufe in der Radiologie gestiegen.

"Wir holen durch den Einsatz der Innovationen Künstlicher Intelligenz das Maximum an Informationen aus Bildern heraus und erstellen eine exakte Diagnose in der Computertomographie“, erklärt Radiologe Andi Binaj.