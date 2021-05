Kühne Rookies in Boliden, die Kisten heißen

Beginnend mit dem heutigen Sonntag will Absenger als Chef des schrulligen Rennzirkus heuer noch Wettfahrten in fünf Orten in Nieder- und Oberösterreich veranstalten. „Soapbox-King Willi“, wie ihn amerikanische Seifenkisten-Freaks nennen, hat im August auch ganz Großes vor. Da soll, „wenn es die Corona-Vorschriften erlauben“, an einem dreitägigen Rennwochenende in Neuhofen an der Ybbs um die Staats- und die Weltmeisterschaft gefahren werden.

Schon 2017 haben Absenger und sein Team eine WM am Red-Bull-Ring in Spielberg organisiert. „Dort hat eine unserer Kisten am glatten abschüssigen Asphalt den Geschwindigkeitsrekord von 100 km/h aufgestellt“, erzählt er.

Gemächlicher, aber mit Topgeschwindigkeiten von 40 bis 50 km/h dennoch flott, werden heute in Zeillern bei Amstetten rund 30 Kids ab sieben Jahren und manches erwachsene Kind in den Mini-Boliden über eine Siedlungsstraße flitzen. Die Szene ist nicht klein, so Absenger. An die 150 Rennen gibt es in Österreich in guten Jahren.