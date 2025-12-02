Kronegg: Finales Funkeln von beliebtem 80.000-Lichter-Haus

Seit Freitag ist in dem rund 70-Einwohner-zählenden Ort Kronegg im Bezirk Zwettl einiges los. Wenn es dunkel wird, rollen scharenweise Autos an, um das Haus der Familie Buxbaum zu sehen. „Willkommen beim Weihnachtshaus“ leuchtet es vom Dach eines Schuppens im Garten entgegen. Zum „Weihnachtshaus“ machen es 80.000 LED-Lampen, „alle in weiß oder warmweiß, alles andere mag ich nicht. Es blinkt auch nichts“, erzählt Karl Buxbaum (63) dem KURIER. Abgesehen von einer der rund 240 Lichterketten – „die bring ich einfach nicht zum Funktionieren“, so Buxbaum. Damit das Weihnachtshaus im jetzigen Glanz erscheint, steckt er viele Stunden Arbeit hinein. Fünf bis sechs Monate nimmt der Betrieb in Anspruch. Der 63-Jährige hat vor etwa 15 Jahren mit der Weihnachtsbeleuchtung begonnen, aber „viel kleiner“, jährlich sei es mehr geworden – und weil es dann schon so aufwendig war, hat Buxbaum sein Haus nur mehr alle zwei Jahre aufgeputzt.

Das Weihnachtshaus Kronegg bei Altmelon kann bis 4. Jänner täglich von 17 bis 20 Uhr besucht werden (ausgenommen 24.12. und 31.12.).

Heuer soll es das letzte Mal gewesen sein. Der Grund dafür sind nicht etwa die Stromkosten – da rechnet Buxbaum vor, dass die Beleuchtung etwa 120 Euro zusätzlich ausmacht, wenn er sie drei Stunden täglich eingeschaltet hat – oder der Zeitaufwand. Es ist die Parkplatzsituation bzw. geänderte Wetterbedingungen. „Wenn es zu warm und zu nass ist, kann ich die Besucherinnen und Besucher nicht auf der Wiese gegenüber parken lassen. Dann müssen sie das Auto anderswo im Ort abstellen. Stellen Sie sich das vor bei 200 Autos, die stehen dann überall, auch in den Hauseinfahrten.“ Das sei ihm dann unangenehm. Auch derzeit könne die Wiese nicht genutzt werden, dabei sei erst seit Freitag „geöffnet“. Man solle besser 200 Meter vor dem Haus am Straßenrand parken – eine Spur sollte frei bleiben.

Karl Buxbaum würde alle Lichter als Gesamtpaket verkaufen.