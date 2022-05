Symbiose von "The Planets" und "Die Planeten" in der Dominikanerkirche Krems

Fluide Geometrie

Bereits am Donnerstag den 12. Mai 2022 um 19 Uhr präsentiert Gabi Mitterer in der galeriekrems ihre Ausstellung geofäß. Bei geofäß handelt es sich um eine Serie von Arbeiten, die durch geometrische Formen und feine Linien, sanfte Rundungen und scharfe Kanten gekennzeichnet sind. Ein Projekt, dass das Spiel mit Raum und Zeit sowie die Wahrnehmung des Betrachters thematisiert. Mitterer nimmt mit ihrer Ausstellung Bezug auf „op Art" (optical Art), eine Kunstrichtung mit Beginn in den 1950er-Jahren, die sich am Futurismus, Dada und Konstruktivismus orientiert.