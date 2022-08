Neuer Platz zum Durstlöschen in Steiner Kellergasse

Wein und Sekt, aber auch fertig gemischte Spritzer, sowie Alkoholfreies und Snacks können in der Steiner Kellergasse nun auch abseits des Heurigenbetriebs genossen werden. Möglich macht es ein vom Weingut Mayer Resch bestückter Getränkeautomat, täglich zwischen 6 und 22 Uhr.

„Da unser Heurigen nur wenige Wochen im Jahr offen hat, wollten wir unseren Besuchern die Möglichkeit geben, unsere Weine und Produkte das ganze Jahr gekühlt am Weingut zu genießen“, so das Winzerpaar Barbara (geb. Resch) und Johannes Beer. Denn der Gastgarten des Weinguts sei so ganzjährig geöffnet. Der Automat soll sowohl Radfahrer, Wanderer als auch Touristen und Einheimische gleichermaßen ansprechen.

