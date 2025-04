Einsatz in NÖ: E-Auto ging nach Seiberer-Rennen in Flammen auf

In der Nacht auf Montag geriet ein Elektrofahrzeug, das tags zuvor am Seiberer-Rennen teilgenommen hatte, in Weißenkirchen, Bezirk Krems-Land, in Brand. Gegen 1 Uhr wurden die Feuerwehren Weißenkirchen, Joching und Wösendorf von der Bezirksalarmzentrale Krems alarmiert.