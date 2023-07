IMC-Studie zeigt: Der Umgang mit Geld ist eine Generationenfrage

Fast die Hälfte der Befragten gab an, in der Schule nicht ausreichend über das Thema Finanzen informiert worden zu sein. Nur neun Teilnehmende beurteilten die Schulbildung in diesem Bereich mit der Note "Sehr gut".

Die Mehrheit (61 Prozent) denkt über ihre Ausgaben genau nach, ist aber bereit, sich auch einmal etwas zu gönnen. Nur 13 Prozent sind sehr spontan. Die Generationen Y und Z gehen etwas lockerer mit Geld um als die Generationen Babyboomer und X.

