Herbst-Programm: Der Kremser Groove ist zurück

In Krems an der Donau swingt es nach langer Pause ab Herbst endlich wieder. Der Verein „That’s Jazz“ startet mit vielseitigem Programm. Die Konzerte finden im Salzstadl statt.

Den Start machen am 10. September die regionalen Größen Robin Gadermaier (E-Bass) und Lukas Böck (Schlagzeug) mit Pianist Paul Urbanek, der bei den Kompositionen federführen ist. Gespielt wird „The Next Generation Of Sound/ Chapter 2 – the other armstrong“.