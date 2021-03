Eingeklemmter Verletzter nach Frontalcrash in Krems

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Ein Lenker hat in der Nacht auf Freitag auf der B218 bei Krems die Kontrolle über seinen Pkw verloren und ist frontal gegen einen Erdhügel geprallt. Der Verletzte wurde laut Feuerwehr in seinem Wagen eingeklemmt. Das Unfallauto wurde auf der Fahrerseite mit hydraulischem Rettungsgerät aufgeschnitten.

Rettung mittels Spineboard

Der Lenker wurde anschließend mittels Spineboard stabilisiert und aus dem Wrack herausgeholt. Ein Notarztteam und Sanitäter versorgten den Verletzten und brachten ihn ins Spital.