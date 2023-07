Dachstuhlbrand löste fordernden Großeinsatz in Krems aus

Am gestrigen Mittwoch brannte in Krems der Dachstuhl eines Einfamilienhauses in der Wiener Straße. Die Bewohnerinnen und Bewohner befanden sich zu diesem Zeitpunkt nicht im Gebäude, welches stark beschädigt wurde. Das Feuer löste einen Großeinsatz aus, 54 Feuerwehrmänner und -frauen waren im Einsatz.

Kurz vor 13.30 Uhr hatte ein Anrainer den starken Rauch bemerkt und den Notruf gewählt. Die Einsatzkräfte brachen die Eingangstür auf, „erzielten rasch einen Löscherfolg und verhinderten, dass sich das Feuer weiter ausbreitete“, berichtet Gerhard Urschler, Kommandant der Feuerwehr Krems.