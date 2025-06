Kremser Gemeinderat beschließt Parkplatz-Sanierung

Grünelemente geplant

Die Mehrheit der Mitglieder des Gemeinderats hat ebenfalls für die Neugestaltung eines Parkplatzes in der Innenstadt gestimmt. Die Stellplätze in der Dr.-Pollhammer-Gasse werden neuorganisiert. Mithilfe einer befestigten Fahrgasse und zusätzlichen Grünelementen soll der Parkplatz an Attraktivität dazugewinnen.

Man wolle mit der Neuordnung der Stellplätze vor allem Kundinnen und Kunden der nahe gelegenen Unteren Landstraße ansprechen, heißt es aus dem Magistrat der Stadt Krems. Mit den Straßenbau- und Asphaltierungsarbeiten im Wert von 210.000 Euro wird die Firma Porr beauftragt.

Ob sich die Anzahl der Stellplätze auf den beiden Parkflächen aufgrund der Sanierung ändert, ist bisher nicht bekannt.