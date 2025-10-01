Krank und ausgesetzt: Neue Bleibe für Mini-Pony aus Gmünd

Ohne Begleitung irrte Mini-Pony Helene diesen Sommer durch den Bezirk Gmünd, bevor das kranke Tier von den zuständigen Behörden aufgelesen und ihr Fund bekanntgemacht wurde. Da sich innerhalb der einmonatigen Frist niemand meldete, musste der herrenlose Vierbeiner anderweitig untergebracht werden.

Zuflucht auf dem Tierschutzhof Zusammen mit weiteren von ihren Halterinnen und Haltern zurückgelassene oder ausgesetzte Tieren hat Helene mittlerweile auf dem Tierschutzhof der Pfotenhilfe in Oberösterreich ein neues Zuhause gefunden. "Am Anfang war ihre laute Atmung das größte Problem, weil sich alle Artgenossen vor ihr gefürchtet haben", schildert Pfotenhilfe-Geschäftsführerin Johanna Stadler.

Helenes Geschichte nahm ein gutes Ende.