Niedliches Chaos in NÖ: Katze flüchtet nach Rettung in Feuerwehrauto

Eine kleine Katze hat kürzlich die Feuerwehr Waidhofen-Stadt/Ybbs ordentlich auf Trab gehalten. Das neugierige Tier hatte es sich im Motorraum eines Autos gemütlich gemacht – und wollte partout nicht mehr heraus.

Vier Mann der Feuerwehr rückten aus, darunter auch der hauseigene „Katzenflüsterer“ Max , der schon mehrfach tierische Notfälle gelöst hat. „Ob er wirklich eine geheime Verbindung zu Katzen hat, wissen wir nicht – aber heute wurde es getestet“, scherzten die Kameraden nach dem Einsatz.

Mit einem Wagenheber hoben die Feuerwehrleute das Auto an und befreiten das Tier behutsam. Doch anstatt sich zu bedanken, hatte die abenteuerlustige Katze andere Pläne: Sie spazierte über den Stadtplatz – und sprang direkt in den Motorraum des Feuerwehrautos.

Katze wurde dem Tierschutzverein übergeben

Damit ging der Einsatz in die zweite Runde. Wieder musste Max ran. Die Fahrerkabine des Rüstlöschfahrzeuges wurde gekippt, und nach einem kurzen „Gespräch“ zwischen Katzenflüsterer und Vierbeiner gelang es den Kameraden schließlich, die Ausreißerin zu sichern.

Das Tier wurde anschließend dem Tierschutzverein übergeben und befindet sich nun in Sicherheit.