Kostümwettbewerb und Faschingsumzug in St. Pölten

Musik, Unterhaltung und närrisches Treiben gibt es auch dieses Jahr wieder in die Landeshauptstadt , denn die Narrensaison wird laut und lustig verabschiedet.

Am Faschingsdienstag, dem vierten März, wird es gruselig, amüsant und kreativ. Im Rathaus findet ein großer Kostüm-Wettbewerb statt.

Beim Wettbewerb zu Gewinnen gibt es etwa ein Abendessen mit dem Stadtoberhaupt oder eine Urlaubsreise. Begleitet wird die Veranstaltung von viel Musik und kulinarischen Schmankerln. Gestartet wird um 13 Uhr am Rathausplatz an den Outdoor-Bars, ab 17 Uhr geht es dann weiter ins bunt geschmückte Rathaus.

Zu späterer Stunde wird dann die Innenstadt unsicher gemacht. Von der Linzer Straße bis zum Herrenplatz feiern alle Lokale mit. Auf dem Programm steht etwa Karaoke-Singen.

„Mit dem richtigen Make-up fühlen wir uns in Wirklichkeit nicht verkleidet, sondern verwandelt – das ist der wahre Zauber dahinter“, gibt die St. Pöltner Profi-Visagistin und Make-up Artistin Julia Hlade einen Tipp.

Faschingsumzug

Buntes Programm wartet zum Höhepunkt der Faschingssaison auch in Wagram. Alle zwei Jahre findet dort der Faschingsumzug statt, heuer ist es wieder so weit. Am ersten März rollen wieder kreativ geschmückte Wägen durch „den ersten Bezirk“.