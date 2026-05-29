Kollision mit Pkw in NÖ kostete Wiener Biker (25) das Leben

Ein Motorradlenker ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag in Kaumberg (Bezirk Lilienfeld) ums Leben gekommen.

Mann wurde gegen das Auto geschleudert

Der Mann aus Wien-Mariahilf dürfte beim Überholen eines Traktors auf der B18 einen entgegenkommenden Pkw übersehen haben. Beim Abbremsen touchierte der 25-Jährige den Hinterreifen der Zugmaschine, stürzte und wurde in das Auto geschleudert, berichtete die Polizei am Freitag in einer Aussendung. Der Mann erlag an der Unfallstelle seinen Verletzungen.