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Bezirk Lilienfeld

Kollision mit Pkw in NÖ kostete Wiener Biker (25) das Leben

Der Mann dürfte bei Überholvorgang den entgegenkommenden Pkw übersehen haben. Für ihn kam jede Hilfe zu spät.
29.05.2026, 11:24

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Ein stark beschädigter BMW mit ausgelöstem Airbag steht nach dem tödlichen Unfall auf der B18 bei Kaumberg am Straßenrand.

Ein Motorradlenker ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag in Kaumberg (Bezirk Lilienfeld) ums Leben gekommen. 

Mann wurde gegen das Auto geschleudert

Der Mann aus Wien-Mariahilf dürfte beim Überholen eines Traktors auf der B18 einen entgegenkommenden Pkw übersehen haben. Beim Abbremsen touchierte der 25-Jährige den Hinterreifen der Zugmaschine, stürzte und wurde in das Auto geschleudert, berichtete die Polizei am Freitag in einer Aussendung. Der Mann erlag an der Unfallstelle seinen Verletzungen.

Wien Blaulicht Niederösterreich
Agenturen, sta  | 

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