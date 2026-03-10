Klosterneuburg: Senior (86) krachte mit postgelbem Pkw in Postfiliale

Nicht, wie man beim ersten Hinschauen vielleicht meinen könnte, dass etwa ein übermotivierter oder desorientierter Postangestellter diesen enormen Schaden angerichtet hat. Nein, es war ein betagter Kunde, der Dienstagvormittag in Klosterneuburg mit seinem postgelben Kleinwagen ausgerechnet durch die Eingangstür einer Postfiliale gekracht war.

Schiebetür durchbrochen

Um 9.50 Uhr wurde die Wache 2 der Feuerwehr Klosterneuburg gemeinsam mit der Polizei sowie dem Roten Kreuz zu einem Verkehrsunfall alarmiert. Am Einsatzort stellte sich heraus, dass ein Pkw durch die Schiebetüre in die Postfiliale in der Leopoldstraße gekracht war. Der 86-jährige Fahrer, der ein Paket abholen wollte, soll bei seinem Fahrzeug die Pedale verwechselt haben. Er musste von Rotkreuz-Sanitätern versorgt werden.