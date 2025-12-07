Tragödie in NÖ: Wohnungsbrand kostet Frau (80) das Leben

Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrparteienhaus in Klosterneuburg ist am frühen Samstagnachmittag eine 80-jährige Frau gestorben. Die Polizei bestätigte einen Bericht der NÖN (online). Als die Feuerwehr am Einsatzort eintraf, drang bereits dichter Rauch aus einem Fenster. Atemschutztrupps drangen in die Wohnung ein und bargen die Frau, berichtete die Feuerwehr. Sie dürfte laut Polizei noch am Unglücksort gestorben sein.