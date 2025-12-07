Tragödie in NÖ: Wohnungsbrand kostet Frau (80) das Leben
Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrparteienhaus in Klosterneuburg ist am frühen Samstagnachmittag eine 80-jährige Frau gestorben. Die Polizei bestätigte einen Bericht der NÖN (online). Als die Feuerwehr am Einsatzort eintraf, drang bereits dichter Rauch aus einem Fenster. Atemschutztrupps drangen in die Wohnung ein und bargen die Frau, berichtete die Feuerwehr. Sie dürfte laut Polizei noch am Unglücksort gestorben sein.
Ein Nachbar wurde mittels Drehleiter aus seiner Wohnung in Sicherheit gebracht. Auch die übrigen Bewohner des Mehrparteienhauses mussten ihre Wohnungen verlassen. Die Feuerwehr löschte den Wohnungsbrand und verhinderte eine Ausbreitung auf andere Objekte. Laut Feuerwehr entstand das Feuer im Bereich der Küche. Die Ermittlungen der Polizei waren noch nicht abgeschlossen.
