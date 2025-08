Beitrag gegen den Klimawandel: Retro-Gemüse in Handarbeit

Auf 3.000 Quadratmetern, versteckt hinter der Montessori-Schule neben den Weingärten in Perchtoldsdorf (Bezirk Mödling) , haben Posch und ihre Mitstreiterin Eva Ganzberger 2023 die Marktgärtnerei „Wurzel aus zwei“ eröffnet.

Pestizide kommen dabei keine zum Einsatz – nicht einmal solche, die im Bio-Anbau zugelassen wäre. Die Fruchtfolge wird eingehalten, der Boden nur mit Mulch und Kompost gedüngt und auf schwere Geräte verzichtet. Geerntet wird von Hand und das Gemüse jeden Mittwoch frisch am Markt oder mittels Gemüseabo verkauft.

Das schmeckt man. „Es sagen viele, dass sie sich in ihre Kindheit zurückversetzt fühlen“, erzählt Posch, die eigentlich Ernährungswissenschaftlerin ist. Doch nach ihrer Karenz habe sie eine Veränderung gewollt – und in einer Marktgärtnerei in Absdorf angeheuert, wo sie Ganzberger traf.

Entscheidung zur Selbstständigkeit

„Ich habe dort alles gelernt, was man in der Praxis über den Gemüseanbau in dieser Form wissen muss“, erzählt Posch. Und bald reifte bei den Frauen der Entschluss, selbst einen kleinen Betrieb zu eröffnen.