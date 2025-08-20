Kleinkind fiel in Bad Fischau-Brunn aus Fenster im ersten Stock

Ein tragisches Unglück ereignete sich heute, Mittwoch, kurz nach Mittag in Bad Fischau-Brunn (Bezirk Wiener Neustadt-Land). Ein Kleinkind stürzte aus dem Fenster einer Wohnung im ersten Stock eines Mehrparteienhauses.

Das einjährige Kind war ansprechbar, wurde an Ort und Stelle intensivmedizinisch versorgt und danach vom Notarzthubschrauber "Christophorus 9" in ein Wiener Krankenhaus gebracht.