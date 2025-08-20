Kleinkind fiel in Bad Fischau-Brunn aus Fenster im ersten Stock
Einjähriges Baby lehnte sich in unbeobachtetem Moment gegen Fliegengitter und stürzte in die Tiefe. Zustand stabil.
Ein tragisches Unglück ereignete sich heute, Mittwoch, kurz nach Mittag in Bad Fischau-Brunn (Bezirk Wiener Neustadt-Land). Ein Kleinkind stürzte aus dem Fenster einer Wohnung im ersten Stock eines Mehrparteienhauses.
Das einjährige Kind war ansprechbar, wurde an Ort und Stelle intensivmedizinisch versorgt und danach vom Notarzthubschrauber "Christophorus 9" in ein Wiener Krankenhaus gebracht.
Das Kleinkind, das mit seiner Mutter alleine in der Wohnung war, dürfte sich in einem unbeobachteten Moment gegen das Fliegengitter des Fensters gelehnt haben. Dieses gab nach, das Kind stürzte in die Tiefe.
Die Mutter erlitt einen Schock. Weitere Ermittlungen der Polizei zum genauen Unfallhergang laufen noch.
Kommentare