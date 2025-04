Kleinkind in St. Valentin aus versperrtem Auto befreit

Geistesgegenwärtig alarmierte die Frau sofort den ÖAMTC unter der Notrufnummer 120. Pannenhelfer Herbert Kummer traf wenige Minuten später am Einsatzort ein und konnte das Auto mit Spezialwerkzeug rasch öffnen. "Für Mutter und Tochter war die Situation natürlich sehr aufregend", so der Pannenhelfer des Mobilitätsclubs. Nach wenigen Minuten war das Auto mit einem Spezialwerkzeug wieder geöffnet und Mutter und Tochter fielen sich erleichtert in die Arme.