Blindenmarkt: Das zweite Leben für unbrauchbare Klaviere

Boomerang-Eigentümer Gerhard Auer ist der Initiator des an zwei Tagen stattfindenden öffentlichen Kunstspektakels. Einst wertvolle, aber nun ausrangierte Klaviere aus dem 19. Jahrhundert, die aus etlichen der damals in Wien existierenden 100 Klaviermanufakturen stammen, sind die Stars des Projekts. „Diese handwerklichen Meisterleistungen haben es nicht verdient, auf dem Müll zu landen.

Im Actionpark Boomerang an der A1 bei Blindenmarkt ziehen sonst brummende Karts ihre Runden oder Paintball-Gruppen liefern sich heiße Gefechte. Doch mit der Aktion „Piano ti amo“ wird im Freizeitpark nun auch eine Art Kunstsalon installiert. Eine internationale Künstlerschar ist nämlich eingeladen, alte ehrwürdige Klaviere in neue Kunstwerke zu verwandeln und damit noch dazu Gutes zu bewirken.

Dafür steckt zu viel Liebe in diesen Instrumenten – vom Bau bis zur Musik“, sagt Auer. So schmiedete er den Plan, diese Pianos von renommierten Künstlern gestalten und dann im Rahmen einer festlichen Präsentation am 22. März für einen guten Zweck zu versteigern. Eine Gruppe Kunstschaffender, die aus Niederösterreich, Salzburg, Wien, Düsseldorf oder Barcelona anreisen, wurden für die Idee gewonnen.