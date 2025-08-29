Wasseralarm in NÖ: Gemeinde warnt vor Verkeimung mit Enterokokken

Im Wassernetz von Kirnberg an der Mank (Bezirk Melk) ist am Freitag eine Verunreinigung festgestellt worden. Es liege eine Verkeimung mit Enterokokken vor, teilte die Gemeinde auf ihrer Website mit. „Das Kirnberger Trinkwasser ist derzeit nur im abgekochten Zustand (mindestens 3 Minuten) genießbar!“, wurde betont.