Niederösterreich

Wasseralarm in NÖ: Gemeinde warnt vor Verkeimung mit Enterokokken

Wasser muss abgekocht werden
Die Ursachenforschung ist laut der Gemeinde Kirnberg an der Mank bereits voll angelaufen.
Von Johannes Weichhart
29.08.25, 15:25
Im Wassernetz von Kirnberg an der Mank (Bezirk Melk) ist am Freitag eine Verunreinigung festgestellt worden. Es liege eine Verkeimung mit Enterokokken vor, teilte die Gemeinde auf ihrer Website mit. „Das Kirnberger Trinkwasser ist derzeit nur im abgekochten Zustand (mindestens 3 Minuten) genießbar!“, wurde betont.

„Die Ursachenforschung ist voll angelaufen, ein offensichtlicher Grund ist nicht ersichtlich.“ Die Behebung könne mehrere Tage in Anspruch nehmen, so die Gemeinde. Die Gesundheitsbehörde sei informiert. 

