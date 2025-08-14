Kindergartenzubau in Flammen: Feuerwehren in Leopoldsdorf im Einsatz

Sechs Feuerwehren bekämpfen derzeit einen Brand in Leopoldsdorf. Das Feuer war im neuen Kindergartenzubau ausgebrochen.

Der Brand im Außenbereich des Kindergartens sei bereits unter Kontrolle, berichten die NÖN. Laut Vize-Kommandant Matthias Hahn werde derzeit der Innenbereich gelöscht.