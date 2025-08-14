Niederösterreich

Kindergartenzubau in Flammen: Feuerwehren in Leopoldsdorf im Einsatz

Feuerwehrauto
Im Außenbereich konnten die Flammen bereits unter Kontrolle gebracht werden.
14.08.25, 16:26
Sechs Feuerwehren bekämpfen derzeit einen Brand in Leopoldsdorf. Das Feuer war im neuen Kindergartenzubau ausgebrochen.

Der Brand im Außenbereich des Kindergartens sei bereits unter Kontrolle, berichten die NÖN. Laut Vize-Kommandant Matthias Hahn werde derzeit der Innenbereich gelöscht. 

Gasflaschen, die auf dem Gelände gelagert waren, konnten die Einsatzkräfte rechtzeitig entfernen. Verletzt wurde niemand. 

Mehr Informationen in Kürze.

