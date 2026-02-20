Österreichs längstdienende Bürgermeisterin übergab Amt

Der EU-Abgeordnete Günther Sidl wurde einstimmig zum neuen Ortschef von Petzenkirchen (Bezirk Melk) gewählt. Zuvor hatte Sidl angekündigt, dass er sich als SPÖ-Landesgeschäftsführer zurückziehen werde. Der 50-Jährige war seit Februar 2023 neben Zwander ehrenamtlich in dieser Funktion tätig. EU-Abgeordneter wird der SPÖ-Politiker aber dennoch weiterhin bleiben.

Kern hatte dieses Amt seit 1996 ausgeübt. Sie „hinterlässt große politische Fußstapfen“, die mit Sidl „genau der Richtige füllen wird“, sagte SPÖ-Niederösterreich Landesgeschäftsführer Wolfgang Zwander.

Die SPÖ hält mit zwölf von 19 Mandaten die absolute Mehrheit in Petzenkirchen. Bei der Gemeinderatswahl 2025 hatten die Sozialdemokraten um knapp 4,92 Prozentpunkte auf 61,61 Prozent zugelegt.