Kein Job, weniger Gehalt: Neue AMS-Initiative unterstützt Frauen

Es ist eine bedenkliche Entwicklung: Immer mehr junge Menschen in Niederösterreich sind ohne Job . So waren im Jänner 2025 2.107 Frauen im Alter bis 24 Jahren sowie 3.696 Männer arbeitslos . Dazu kommen jene, die eine Lehrstelle suchen oder Schulungen absolvieren. Insgesamt waren 2024 um 14 Prozent mehr junge Menschen auf Jobsuche als noch im Jahr 2023.

An den fehlenden Arbeitsplätzen liegt es nicht: Das AMS bietet weit mehr Stellen an, als etwa vor zehn Jahren. Vor allem Frauen bleiben dem Arbeitsmarkt fern. Ihre Erwerbsquote (bei Frauen bis 24) betrug zuletzt 56,3 Prozent , bei den gleichaltrigen Männern hingegen 62,4 Prozent . Und gehen sie arbeiten, verdienen sie aktuell um 34 Prozent weniger als Männer.

Für das AMS sind die Zahlen alarmierend genug, um gegenzusteuern. Junge Frauen sollen künftig noch mehr Chancen und Orientierung am Arbeitsmarkt erhalten. Möglich soll dies die neue Beratungsinitiative EMpower MYself (EMMY) machen, die sich an Mädchen und junge Frauen zwischen 15 und 25 Jahren richtet. An zwei fixen Standorten - in St. Pölten und in Purkersdorf - sowie mobil mit Hilfe des EMMY-Busses kann bis zu 300 jungen Frauen Unterstützung angeboten werden

Verschärfte Lage bei Frauen mit Migrationshintergrund

Die Gründe für das Fernbleiben der Frauen am Arbeitsplatz sind vielfältig. Neben der demographischen Entwicklung, sind das etwa auch der längere Verbleib im Bildungssystem und die Tatsache, dass Frauen noch immer den Großteil der Care-Arbeit stemmen. Schaut man die Statistik genauer an, sieht man jedoch, dass sich bei Frauen mit Migrationshintergrund die Lage zuletzt verschärft hat. Sie sind generell noch weniger am Arbeitsmarkt präsent als Männer mit Migrationshintergrund. Die Zahl jener jungen Frauen, die im Vorjahr vom AMS NÖ betreut wurden, ist von 24 auf 40 Prozent gestiegen.