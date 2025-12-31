Kein Feuerwerk: Wetter macht St. Pölten Strich durch die Rechnung
Das Feuerwerk hätte auch die Feierlichkeiten zu 40 Jahre Landeshauptstadt einläuten sollen.
Das neue Jahr startet in St. Pölten stürmisch. So stürmisch, dass das Feuerwerk, das am Silvesterabend geplant war, abgesagt werden musste.
"Die Sicherheit aller Beteiligten hat für uns oberste Priorität", postete die Stadt in ihren Social-Media-Kanälen am Mittwochabend. Ein kontrolliertes Abfeuern der Feuerwerkskörper könne aufgrund der Wetterverhältnisse nicht gewährleistet werden.
Auftakt zu Jubiläumsfeierlichkeiten
Besonders schade: Das Feuerwerk hätte auch den Auftakt zu den 40-Jahr-Feierlichkeiten in St. Pölten machen sollen. Die Stadt wurde nämlich 1986 zur Landeshauptstadt ernannt.
Allerdings sollte der Stadtsilvester am Rathausplatz wie geplant stattfinden, betonte die Stadt: "Auch ohne Feuerwerk wird es bunt, stimmungsvoll und voller Highlights."
