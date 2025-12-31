Kein Feuerwerk: Wetter macht St. Pölten Strich durch die Rechnung

Das neue Jahr startet in St. Pölten stürmisch. So stürmisch, dass das Feuerwerk , das am Silvesterabend geplant war, abgesagt werden musste.

"Die Sicherheit aller Beteiligten hat für uns oberste Priorität", postete die Stadt in ihren Social-Media-Kanälen am Mittwochabend. Ein kontrolliertes Abfeuern der Feuerwerkskörper könne aufgrund der Wetterverhältnisse nicht gewährleistet werden.

Auftakt zu Jubiläumsfeierlichkeiten

Besonders schade: Das Feuerwerk hätte auch den Auftakt zu den 40-Jahr-Feierlichkeiten in St. Pölten machen sollen. Die Stadt wurde nämlich 1986 zur Landeshauptstadt ernannt.