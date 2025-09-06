KAT25: Feuerwehrleistungs-Schau in Tulln eröffnet

In Tulln ist am Samstag die KAT25, die Leistungsschau der niederösterreichischen Feuerwehren und Partnerorganisationen, eröffnet worden. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP), Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) und LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP) betonten bei der Eröffnung die Bedeutung der Freiwilligen Feuerwehren und dankten den Einsatzkräften für ihr Engagement. Schon im Vorjahr hätte die Leistungsschau hier stattfinden sollen, musste aber wegen des Hochwassers abgesagt werden.

"Sicherheitsfamilie Niederösterreichs"

Mikl-Leitner sprach von „beeindruckender Schlagkraft“ und hob den Einsatzwillen der Ehrenamtlichen hervor. Stocker erinnerte an den Hilfseinsatz beim Waldbrand in Montenegro, der Österreichs Ansehen gestärkt habe. Pernkopf blickte auf die Hochwasserkatastrophe im Vorjahr zurück und nannte die Feuerwehrleute „echte Helden“.

Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner sprach von einer „besonderen Veranstaltung“, bei der die gesamte Sicherheitsfamilie Niederösterreichs sichtbar werde. Im Rahmen der Eröffnung wurden Feuerwehrleute für ihren Auslandseinsatz in Montenegro und Griechenland geehrt.