Polizei und Stift Melk starten eine Sicherheitspartnerschaft

Innenminister Gerhard Karner (ÖVP), Bundespolizeidirektor Michael Takács und Abt Georg Wilfinger präsentierten am Mittwoch eine neue Kooperationsvereinbarung zwischen dem Innenministerium und dem Stift Melk im Rahmen der Initiative “Gemeinsam.Sicher.“

Ziel sei die Stärkung der Sicherheit in der Region durch Prävention, verstärkten Austausch und gemeinsame Maßnahmen, betonte Karner. Geplant sind unter anderem Schulungen, Öffentlichkeitsarbeit sowie regelmäßige Abstimmungsgespräche. Zudem soll die Polizei bei der Verhinderung und Aufklärung von Straftaten unterstützt werden.

460.000 Besucher jährlich

Das Stift Melk, das jährlich rund 460.000 Besuchern zählt, gilt als touristischer Hotspot und besonderer Einsatzschwerpunkt der Polizei. Bereits im Vorjahr wurde dort die Videoüberwachung ausgeweitet und es finden regelmäßige Sicherheitsbegehungen statt.

Abt Wilfinger dankte der Polizei für die lange Partnerschaft und zeigte sich erfreut über die Intensivierung der Zusammenarbeit.