Karl Fakler ist tot: Tiefe Trauer um ehemaligen AMS-Chef

Elf Jahre stand er an der Spitze des Arbeitsmarktservice NÖ. Als sich Karl Fakler im Jahr 2018 in den Ruhestand verabschiedete, sagten viele, dass nun eine Ära zu Ende gegangen sei.

In der Nacht auf Mittwoch ist Karl Fakler gestorben. Die Trauer im AMS, aber auch bei seinen vielen Weggefährten aus den Bereichen der Politik und Wirtschaft, ist groß. Sie trauern um einen Mann, der selbst in schwierigen Situationen nie seinen Humor verlor.

Serviceoffensive

Von 1994 bis 2018 - 24 Jahre lang - gestaltete der studierte Soziologe den niederösterreichischen Arbeitsmarkt wesentlich mit. In seiner Amtszeit als stellvertretender Landesgeschäftsführer an der Seite von Werner Homrighausen und später, ab 2007, als Landesgeschäftsführer des Arbeitsmarktservice (AMS) NÖ antwortete Fakler auf einen sich dynamisierenden Arbeitsmarkt mit einer Serviceoffensive für Arbeitsuchende und Unternehmen sowie mit vielen innovativen Projekten in Kooperation mit dem Land NÖ und der niederösterreichischen Sozialpartnerschaft. Den erfolgreichen Umbau des AMS zu einer modernen Service-Einrichtung für Jobsuchende und Betriebe hat Karl Fakler wesentlich mitgestaltet.