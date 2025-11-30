Künstlerin in Krems: „Es ist okay, wenn etwas nicht gefällt“

Denkt Katharina alias Käthe Löffelmann an die Anfänge ihrer künstlerischen Arbeit zurück, hat sie eine rudimentär eingerichtete Werkstatt im Waldviertel vor Augen. In aller Ruhe widmet sie sich dort einigen ungenutzten Resthölzern, bearbeitet die übrig gebliebenen Materialien mit einer abgestumpften Säge, greift zu U-Hakerln oder alten Nägeln, um kleine Skulpturen entstehen zu lassen. Einem konkreten Plan folgt Löffelmann dabei nicht. „Ich habe einfach intuitiv herumgenagelt und gesägt“, erinnert sich die 31-Jährige an diese Stunden. Heute entstehen Löffelmanns Werke nicht mehr in der alten Holzwerkstatt ihres Opas. Stattdessen geht die gebürtige Waldviertlerin ihrer Arbeit etwa im Studio oder auf offener Straße nach, hält Momente mit der Kamera fest, lässt Hauswände zu Leinwänden werden, schafft Installationen für diverse Ausstellungen.

Zur Kunst gefunden Dabei war für die 31-Jährige nicht von Anfang an klar, dass sie Künstlerin werden möchte. Nach einer Ausbildung an der Grafischen arbeitete Löffelmann zunächst in einer Werbeagentur. „Da war tatsächlich mein Zugang zu Kunst kaum vorhanden. Und ich dachte immer, das ist irgendwie nichts, was mich jemals so abholen würde“, erzählt sie. Einige Umbrüche und die richtigen Umstände änderten diesen Zustand. „Auf einmal hab ich auch verstanden, worum es da halt gehen kann.“ Begonnen hat Löffelmann mit Graffiti-Kunst und arbeitete unter anderem mit Typografie, bevor sie sich an Studioprojekten versuchte. Mittlerweile hat die 31-Jährige mehrere Werke im öffentlichen Raum umgesetzt, einige ihrer Malereien an die Landessammlung Niederösterreich übergeben und ist mit ihren Arbeiten regelmäßig bei Ausstellungen oder auf Festivals vertreten. In ihre Werke lässt die 31-Jährige persönliche Themen einfließen, die sie ebenfalls im Außen wahrnimmt und beschäftigt sich mit individuellen Frustrationsmomenten, „die es aber gesellschaftlich auch gibt“. Immer wieder werde ihr dabei bewusst, „das Private ist politisch und auch umgekehrt“. Der kreative Entstehungsprozess folgt dabei nicht unbedingt einem roten Faden. Fotografieren würde sie etwa „immer nebenbei“.