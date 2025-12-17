Kärntner Dialekt erklingt in Stockerauer Kirche

Von Laura Ramoser Am Samstag, den 20. Dezember, um 16 Uhr veranstaltet das Ensemble "Vokal-Harmonie" das 11. Kärntner Adventkonzert in der Stadtpfarrkirche Stockerau (Bezirk Korneuburg). Gemeinsam mit dem Männerchor der Kärtner in Wien und der Tullner Musikgruppe "Südsaitig" wird für weihnachtliche Stimmung gesorgt.

"Lieder, die ins Herz gehen" Den Kärntner Gesang brachte Chorleiter Matthias Steiner nach Stockerau. Im Dezember 2012 arrangierte er zum allerersten Mal das Kärntner Adventsingen – nur in den Corona-Jahren wurde pausiert. "Im Bundesland gibt es keine vergleichbaren Lieder, die so ins Herz gehen und das Gemüt bewegen. Die Lieder werden in ganz Österreich gerne gesungen und gehört", ist sich der gebürtige Kärntner sicher.

Das Ensemble „Vokal-Harmonie“ setzt sich derzeit aus 15 Sängerinnen und einem Sänger zusammen. Mit den Proben für die Auftritte im Advent beginnt man schon nach dem Sommer. Auch ohne Notenblatt wird gesungen, das sei für den Chorleiter wesentlich.

Übung macht den Kärtner Dialekt Nicht zuletzt müssen die niederösterreichischen Sängerinnen und Sänger auch den Kärntner Dialekt erlernen – eine gar nicht so einfache Aufgabe. „Sie tun sich oft im Englischen leichter“, schmunzelt der Chorleiter. Mit viel Übung und Willenskraft höre man bei vielen Liedern aber mittlerweile fast keinen Unterschied mehr.