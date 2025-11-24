Junges Duo in Mödling festgenommen: Wollte Zigarettenautomaten knacken

Zwei Burschen im Alter von 16 und 17 Jahren sind in der Nacht auf Sonntag beim Versuch, einen Zigarettenautomaten am Bahnhof Mödling zu knacken, von der Polizei auf frischer Tat ertappt und festgenommen worden. Der Jüngere soll dabei einen Beamten gefährlich bedroht haben.

Das Duo war teilweise geständig und wurde in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert, berichtete die Polizei am Montag. Eine 19-Jährige wurde angezeigt.