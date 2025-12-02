Mikl-Leitner, Onodi und Schwarz werden Ehrenbürger von St. Pölten
Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP), die frühere Landeshauptmann-Stellvertreterin Heidemaria Onodi (SPÖ) und Bischof Alois Schwarz werden neue Ehrenbürger von St. Pölten.
Die Verleihung im Rahmen eines Festakts ist für Jänner geplant. Bürgermeister Matthias Stadler (SPÖ) wird laut einer Aussendung des Magistrats vom Dienstag einen entsprechenden Antrag in der nächsten Stadtsenatssitzung einbringen.
"Die neuen, ersten Ehrenbürgerinnen überhaupt und der neue Ehrenbürger stehen beispielhaft für Verantwortung, Tatkraft und Inspiration", betonte Stadler.
Mit der höchsten Auszeichnung der Stadt werden zum 40-Jahr-Jubiläum der Landeshauptstadt "Menschen geehrt, die durch ihr langjähriges Engagement, ihre besonderen Leistungen und ihren bedeutenden Beitrag zur positiven Entwicklung St. Pöltens hervorgetreten sind", hieß es.
"Mit Johanna Mikl-Leitner konnten wir - trotz oft unterschiedlicher Zugänge - in den letzten Jahren zahlreiche wichtige Maßnahmen für die Landeshauptstadt und die gesamte Region umsetzen", nannte der Bürgermeister die Sanierung der ehemaligen Synagoge sowie Löwinnenhof*, Solektiv und das KinderKunstLabor als Beispiele.
Heidemaria Onodi, von 2001 bis 2008 Landeshauptmann-Stellvertreterin, "zeichnet sich insbesondere durch lebenslanges soziales Engagement vor Ort bis jetzt aus", betonte Stadler.
Mit Alois Schwarz, der seit 2018 Bischof der Diözese St. Pölten ist, konnten der Aussendung zufolge zuletzt wesentliche Projekte der Stadtentwicklung wie die Öffnung des Alumnatsgartens und die anstehende Neugestaltung des Bischofsgartens mit Garage umgesetzt werden: "Die gute Beziehung zur Diözese wurde intensiviert. Wir haben gemeinsam viel Bewegung reingebracht", sagte der Bürgermeister. Die letzte derartige Verleihung fand 2018 statt, Landeshauptmann a.D. Erwin Pröll wurde 17. Ehrenbürger der niederösterreichischen Landeshauptstadt.
Kommentare