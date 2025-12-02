Mikl-Leitner, Onodi und Schwarz werden Ehrenbürger von St. Pölten

Die Verleihung im Rahmen eines Festakts ist für Jänner geplant. Bürgermeister Matthias Stadler (SPÖ) wird laut einer Aussendung des Magistrats vom Dienstag einen entsprechenden Antrag in der nächsten Stadtsenatssitzung einbringen.

Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP), die frühere Landeshauptmann-Stellvertreterin Heidemaria Onodi (SPÖ) und Bischof Alois Schwarz werden neue Ehrenbürger von St. Pölten.

"Die neuen, ersten Ehrenbürgerinnen überhaupt und der neue Ehrenbürger stehen beispielhaft für Verantwortung, Tatkraft und Inspiration", betonte Stadler.

Mit der höchsten Auszeichnung der Stadt werden zum 40-Jahr-Jubiläum der Landeshauptstadt "Menschen geehrt, die durch ihr langjähriges Engagement, ihre besonderen Leistungen und ihren bedeutenden Beitrag zur positiven Entwicklung St. Pöltens hervorgetreten sind", hieß es.

"Mit Johanna Mikl-Leitner konnten wir - trotz oft unterschiedlicher Zugänge - in den letzten Jahren zahlreiche wichtige Maßnahmen für die Landeshauptstadt und die gesamte Region umsetzen", nannte der Bürgermeister die Sanierung der ehemaligen Synagoge sowie Löwinnenhof*, Solektiv und das KinderKunstLabor als Beispiele.