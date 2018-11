Jagdunfall: Treiber im Bezirk Baden niedergeschossen

Bei einer Jagd im Bezirk Baden ist es Dienstagvormittag zu einem dramatischen Zwischenfall gekommen. Ein Treiber wurde vom Projektil eines Kugelgewehrs in den Oberarm getroffen. Laut Auskunft der Landespolizeidirektion soll das Opfer bei dem Unglück einen Durchschuss erlitten haben.

Die Jagd hat sich am Dienstag in Weissenbach an der Triesting abgespielt. Dabei soll einer der Schützen zunächst ein Reh angeschossen haben. Das Tier dürfte allerdings verletzt weitergelaufen sein. Bei dem Versuch einen zweiten Schuss anzubringen, traf das Projektil den Treiber. "Er dürfte riesiges Glück im Unglück gehabt haben", erklärt Polizeisprecher Johann Baumschlager. Die Kugel durchschlug den Oberarm.

Laut Informationen des Roten Kreuz war das Opfer bei der Erstversorgung ansprechbar. Die Verletzung ist nicht lebensgefährlich. Er wurde mit dem Notarzt ins Unfallkrankenhaus nach Wien-Meidlung gebracht und notoperiert. Die Ermittlungen hat die Polizei übernommen.