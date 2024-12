Echter Härtetest in NÖ: So viele schafften den Jagdkommando-Grundkurs

Gewaltmärsche, kaum Schlaf, Überleben in allen Klimazonen, Fallschirmspringen, Waffendrill - der Jagdkommando-Grundkurs ist die härteste Ausbildung, die es im Bundesheer gibt.

Zwei Jahre lang mussten die Soldaten ihr Bestes geben, um Teil der weltweit anerkannten Spezialeinheit zu werden. Von 30 Startern blieben am Ende nur neun Männer übrig. Sie erhielten kürzlich im Rahmen einer Feier in der Flugfeld-Kaserne in Wiener Neustadt das begehrte Jagdkommando-Abzeichen.