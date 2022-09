Ironman Hawaii: Quälerei im Urlaubsparadies

Enormer Aufwand

Wer auf Hawaii antreten möchte, der muss starke Leistungen bringen und sich über die diversen Ironman-Veranstaltungen qualifizieren. „Das macht Hawaii so besonders. Du kannst das nicht einfach auf Booking buchen“, so Marouschek. 4.500 Teilnehmer gehen an den Start. Der Aufwand der Athleten ist enorm, finanziell wie zeitlich. Marouschek rechnet vor: „Ich führe seit 2012 Aufzeichnungen. Ohne Teilnahme im Ausland und ohne Neuanschaffungen kann man mit 12.000 bis 15.000 Euro rechnen.“ 2022 wird mit Hawaii deutlich teurer. Auch der Trainingsaufwand ist beeindruckend. Travnicek : „Es hängt schon auch von der Jahreszeit ab. Aber man kommt auf alle Fälle auf zehn bis 20 Stunden pro Woche.“

Bleiben nach Hawaii noch Ziele übrig? Marouschek: „Hawaii ist, wie wenn du auf der Streif oder in Wimbledon gewinnst. Es war danach schwierig, sich für neue Ziele zu motivieren.“ Aber es werden wieder neue kommen.