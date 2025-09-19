Spaß-Nobelpreis geht nach Niederösterreich

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Zum 35. Mal sind in der Nacht auf Freitag in den USA wissenschaftliche Studien ausgezeichnet worden, die "erst zum Lachen und dann zum Denken anregen" sollen. Einer der mittlerweile alles andere als unbegehrten "Ig-Nobelpreise" ging an Fabrizio Olmeda vom Institute of Science and Technology Austria (ISTA) in Klosterneuburg (NÖ). Mit italienischen Kollegen hat er physikalisch akkurat beschrieben, wie ein populäres Pasta-Gericht namens "Cacio e pepe" gekocht werden solle. Die undotierten Spaßpreise werden von einer Zeitschrift für kuriose Forschung vergeben und sollen nach Angaben der Veranstalter "das Ungewöhnliche feiern und das Fantasievolle ehren". Diese Vorgaben erfüllt den Initiatoren zufolge die Arbeit von Olmeda, die im Fachmagazin "Physics of Fluids" unter dem Titel "Das Phasenverhalten der Cacio e pepe-Sauce" veröffentlicht wurde. (HIER geht´s zur Studie - externer Link)

Experiment + theoretisches Modell = ideales Stärke/Käse-Verhältnis Die Publikation der Erstfassung des damals noch nicht von Fachkollegen überprüften Artikels hat am Beginn des Jahres die Aufmerksamkeit zahlreicher internationaler Medien auf sich gezogen. In der Studie erklärten die nun Ig-Nobelpreis-prämierten Wissenschafterinnen und Wissenschafter, dass es trotz der äußerst überschaubaren Anzahl an Zutaten alles andere als trivial ist, die gewünschte, homogene Konsistenz hinzubekommen. Zur "richtigen" Formel gelangte das Team durch Experimente und sogar über ein theoretisches Modell, in dem das ideale Stärke/Käse-Verhältnis dargelegt wird. Trotz all des wissenschaftlichen Aufwandes sei das neu formulierte Rezept der Gruppe einfach genug, um es im Hausgebrauch ohne besondere Vorkenntnisse nachzukochen. Der Schlüssel zur perfekten Sauce ist demnach Stärkepulver, das mit etwas Wasser angerührt wird, um ein Verklumpen des Pecorino-Käses zu verhindern. Ob die Zugabe von Stärke das Plazet der italienischen Köchinnen und Köche erhalten wird, bleibt freilich abzuwarten.

"Mein Antrieb wird immer darin bestehen, Phänomene zu untersuchen, die mich faszinieren, auch wenn sie außerhalb meines Fachgebiets, die Physik der Einzelzell-Genomik, liegen“, sagte der frisch gebackene Ig-Nobelpreisträger laut einer Aussendung des ISTA. Dessen Präsident Martin Hetzer unterstrich die Bedeutung von "neugier-getriebener Forschung", die Kreativität, Ausdauer, Genauigkeit und Spaß zusammenbringe. Sie führe immer wieder zu Erkenntnissen, "die unsere Welt potenziell ein Stück weit verbessern - im Großen mit Innovationen oder im Kleinen am Teller." Echte Nobelpreisträger bei schriller Gala in Boston Bei den weiteren prämierten Arbeiten ging es etwa um Pizza essende Eidechsen, Knoblauch in der Muttermilch oder die Wachstumsrate eines Fingernagels. Die traditionell schrille Gala fand vor rund 1000 Zuschauern und Zuschauerinnen in einem Universitätsgebäude in der Ostküstenmetropole Boston statt - diesmal mit dem Oberthema "Verdauung". "Ignoble" heißt auf Deutsch etwa "unehrenhaft", ist aber vor allem eine Anspielung auf den Nobelpreis.

© REUTERS/Brian Snyder

Bei der Kult-Gala am Massachusetts Institute of Technology (MIT) nahmen wie jedes Jahr auch diesmal wieder echte Nobelpreisträger teil und es flogen Papierflieger aus dem Publikum. Es gab Sketche, bizarre Kurzmusikstücke und noch viel mehr skurrilen Klamauk. Beendet wurde die Zeremonie von den traditionellen Abschlussworten des Moderators Marc Abrahams: "Wenn Sie dieses Jahr keinen Ig-Nobelpreis gewonnen haben, und besonders dann, wenn Sie einen gewonnen haben: mehr Glück im nächsten Jahr!" Auszeichnung in Kategorie Frieden für Studie über Alkohol Ein Team aus Nigeria, Togo, Italien und Frankreich wurde in der Kategorie Ernährung ausgezeichnet für Untersuchungen darüber, "inwieweit eine bestimmte Art von Eidechse sich aussucht, bestimmte Arten von Pizza zu essen". Ein Wissenschafter und eine Wissenschafterin aus den USA bekamen den Preis in der Kategorie Kinderheilkunde, "für ihre Forschungen dazu, was ein Muttermilch trinkendes Baby erlebt, wenn die Mutter des Babys Knoblauch isst". Der US-Forscher William Bean wurde posthum in der Kategorie Literatur geehrt, weil er rund 35 Jahre lang "beharrlich die Wachstumsrate von einem seiner Fingernägel aufgezeichnet und analysiert" hatte.

Ein deutsches Forschungsteam bekam die Auszeichnung in der Kategorie Frieden - "dafür, dass sie gezeigt haben, dass das Trinken von Alkohol manchmal die Fähigkeiten eines Menschen verbessert, eine Fremdsprache zu sprechen". In der Kategorie Ingenieursdesign wurden zwei Forscher aus Indien geehrt, die analysiert hatten, "wie übelriechende Schuhe die guten Erlebnisse bei der Benutzung eines Schuhregals beeinflussen". Ein Forschungsteam aus Polen, Australien und Kanada bekam die Auszeichnung in der Kategorie Psychologie für ihre Untersuchungen zu der Frage, "was passiert, wenn man Narzissten - oder irgendjemand anderem - sagt, dass sie intelligent sind". Ein Team aus den USA und Israel wurde in der Kategorie Chemie geehrt, für Experimente, mit denen getestet werden sollte, ob das Essen von Teflon "eine gute Möglichkeit ist, die Menge von Essen und damit die Sättigung zu steigern, ohne den Kalorienkonsum zu steigern".