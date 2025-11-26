Niederösterreich

Hund Max wurde nach Crash auf der A1 in NÖ unfreiwillig zu Geburtstagsgratulant

Einsatz der FF St. Valentin
Feuerwehrleute aus St. Valentin nahmen Vierbeiner Max am Jubiläumstag in der Mannschaftskabine des Einsatzwagens mit ins Feuerwehrhaus.
26.11.25, 09:31
Kommentare

Obwohl die Einsatzkräfte der Stadtfeuerwehr St. Valentin im Bezirk Amstetten am Dienstag eigentlich zu einem Routineeinsatz auf die Westautobahn ausgerückt waren, bleibt dieser länger in Erinnerung. Auf den Tag genau feierte die Wehr am gestrigen Tag nämlich das 135-jährige Gründungsjubiläum und als unverletzt geretteter "Gratulant“ durfte ein Hund im Einsatzauto  mit zurück ins Feuerwehrhaus fahren.

unfallwagen st. Valentin

Der Wagen des Herrls von Max war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit.


Die Feuerwehr St. Valentin war zu einer  Pkw-Bergung auf die A1 alarmiert worden.  Bei winterlichen Fahrbedingungen waren zwei Autos  kollidiert. Zum Glück galt es keine Verletzten zu beklagen.

Fahrzeugbergung notwendig

Da eines der verunfallten Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit war, wurde es mit dem Feuerwehr-Wechselladerfahrzeug abtransportiert.  In diesem Fahrzeug befand sich auch  der Golden Retriever Max, der den Crash ebenfalls heil überstanden hatte. Allerdings musste der sehr handsame Vierbeiner kurzzeitig betreut werden. Also wurde er von den Feuerwehrleuten  kurzerhand in einer speziellen Vorrichtung im Rüstlöschfahrzeug mitgenommen. 

16.923 Bürger unterschrieben Petition zur Rettung des Notarztstützpunktes in NÖ


Die außergewöhnliche tierische Gesellschaft im Einsatzwagen freute die Feuerwehrleute als Abwechslung sehr.

Feuerwehr St. Valentin

Unfallauto wurde mithilfe des Wechselladerahrzeugs abtransportiert.  

Max bleibe als besonderer Gast am Feuerwehr-Geburtstag jedenfalls in besonderer Erinnerung, ließ die Feuerwehr wissen. 

Mehr zum Thema

Amstetten
kurier.at, watzenh  | 

Kommentare