Tanzen, lachen, dazugehören: "Fun4all" ist gelebte Inklusion in Hollabrunn

Musiker "Dixi" eröffnete mit der Hymne, die er eigens für diesen Event komponiert hat, traditionell das "Fun4all☺cu". Dies ist ein integratives Gschas, das jeden Donnerstag vor den Semesterferien im Hollabrunner Stadtsaal über die Bühne geht.

"Vier Stunden Spaß, Tanz, Begegnung und gelebte Inklusion!", fasst Organisatorin Maria Breindl zusammen. Die ehemalige Direktorin der Allgemeinen Sonderschule Hollabrunn rief dieses Gschnas für Jugendliche mit Michaela Böhm ins Leben. Neue Reservierungsplattform Die beiden Pädagoginnen sind es nicht allein, die diese besondere Veranstaltung möglich machen. Darum wurde heuer das Organisationsteam vor den Vorhang geholt. Applaus bekamen die beiden HTL-Maturanten Florian Winkelhofer und Peter Himmelbauer, die im Rahmen ihrer Diplomarbeit eine Reservierungsplattform für "Fun4all" erstellt und realisiert haben.

Fröhlichkeit, Genuss und Ohrwürmer Hollabrunns Vizebürgermeister Alexander Eckhardt (SPÖ) durfte das Gschnas offiziell eröffnen und gab damit den Stadtsaal für Spaß, Tanz, Fröhlichkeit und Genuss frei. Schüler des Erzbischöflichen Gymnasiums beeindruckten mit einem Line Dance, ein Chor der HLW-Schüler interpretierte unter der Leitung von Michael Wirthner ein Medley bekannter Ohrwürmer aus der Welt der Musicals. "Dixi", Peter Dissauer, kam mit der Trommel-Performance mit einer Gruppe aus der Tagesheimstätte Sonnendach erneut auf die Bühne und sorgte für Stimmung.

Heuer wurden die Bons und die Smiley-Armbänder, die es als Gastgeschenk gab, vom NÖ Betreuungszentrum unter Claudia Sonnleitner verteilt. Bei so einem Fest darf ein Buffet natürlich nicht fehlen, das von der HLW und der Landwirtschaftlichen Fachschule Hollabrunn bereitgestellt wurde. Die alkoholfreien Cocktails wurden in der Bar von Schülern der HLT Retz gemixt. Schüler bei Deko, Ton und Fotos im Einsatz Für die Dekoration, das Tischservice, den Dienst an der Kasse und die Mithilfe beim Tischservice sorgten Schüler des Bundesgymnasiums, des EBG, der HLW und der BHAK. Schülerinnen des Medienzweigs der BHAK Hollabrunn fingen während der Veranstaltung Schnappschüsse ein. Die HTL Hollabrunn unterstützte die Tontechnik und brachte die Deko an den Wänden und auf der Bühne an.