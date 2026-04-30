Musik an besonderen Orten: „Eing’steckt is!“ geht in vierte Runde

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St. Andrä-Wördern (Bezirk Tulln) wird im Mai erneut zum Treffpunkt für Klangkunst und musikalische Erzählformate: Das Hörkunstfestival „Eing’steckt is!“ geht in seine vierte Runde. An drei Wochenenden bespielen rund 15 Veranstaltungen ungewöhnliche Schauplätze, vom Lichtspieltheater bis zum Yachthafen, und verbinden regionale Geschichten mit hochkarätiger Musik.

Den Auftakt macht am 13. Mai im Lichtspieltheater Wördern die Erfolgsproduktion „Die Legende vom Breitwieser Schani“. Die musikalische Räubergeschichte rund um Johann „Schani“ Breitwieser, einst als „Robin Hood von Wien“ verklärt, basiert auf einer wahren Begebenheit und war bislang viermal ausverkauft.

Klassik und Atmosphäre Klassischer wird es am 14. Mai in Greifenstein: Unter dem Titel „Klingende Kirche“ kuratiert Günter Haumer einen Abend mit ausgewählter Klassik in besonderer Atmosphäre. Eine Uraufführung folgt am 15. Mai: „Der Fall Haselgruber“, ein musikalisches Live-Hörspiel von Gilbert Handler, beleuchtet die skandalträchtige Geschichte des „Schrottkönigs“ Johann Haselgruber. Sein Eisenwerk, einst eines der größten Industrieprojekte der frühen Zweiten Republik, wurde zugleich zum ersten großen Korruptionsfall – heute erinnert nur noch ein verrostetes Tor daran.

Am 23. Mai wird die Donau selbst zur Bühne: Bei „Donau.Strom“ verwandelt sich der Yachthafen in einen „Soundhafen“, wenn die Formation Elektro Guzzi elektronische Musik liefert. Ein Fixpunkt für Freunde der Wiener Musiktradition ist der Festivalheurige am 25. Mai. Dort trifft Wienerlied-Ikone Roland Neuwirth auf das Radio.String.Quartet.

Jazz-Schwerpunkt Den Abschluss bildet ein Jazz-Schwerpunkt am 29. und 30. Mai in Oberkirchbach. Im Gasthaus Bonka stehen zwei Abende im Zeichen des Weltstars Joe Zawinul. Musiker wie Harri Stojka, das Jazz-Fusion-Quartett River und Zitherspieler Karl Stirner widmen sich dem Werk des Ausnahmekünstlers an einem Ort, der eng mit dessen Jugend verbunden ist. Begleitet wird das Programm von einer Zawinul-Ausstellung des Landes Niederösterreich.