Hochschwangere gestürzt: Zeugen nach Scooter-Unfall gesucht

Demnach soll der von einem Hund an der Leine gezogene Scooter so knapp an der Schwangeren und dem Kleinkind vorbeigefahren sein, dass beide von der Schnur erfasst worden und gestürzt seien. Der etwa 40 Jahre alte Lenker des Rollers sei mit der Feststellung verschwunden, dass er zum Zug müsse. Zeugen des Unfalls werden ersucht, sich mit der Polizeiinspektion Fischamend (Tel.: 059133-3222) in Verbindung zu setzen. Die Frau und das Kind wurden in einem Krankenhaus behandelt.