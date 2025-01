Wie das Heer im Ernstfall unsere Kunstschätze rettet

Das Militärkommando Niederösterreich , das seit 2024 von Brigadier Georg Härtinger geführt wird, nimmt sich schon seit vielen Jahren dem Thema an. Regelmäßig finden deshalb auch Übungen in den Stiften Göttweig und Melk statt, wo Armeeangehörige trainiert werden, wie sie im Ernstfall (bewaffnete Konflikte, Naturkatastrophen) Gemälde und Skulpturen richtig sichern und abtransportieren. Deshalb, so der Offizier, nehme Niederösterreich in diesem Bereich sogar eine Vorreiterrolle ein.

Expertise eingebracht

Weil es dem Bundesheer wichtig ist, dass der Kulturgüterschutz nicht nur innerhalb des Heeres, sondern auch in der Öffentlichkeit noch präsentiert wird, wurde nun ein Teil der Hesserkaserne in St. Pölten in einen Schauraum verwandelt. Noch bis zum 29. Jänner macht hier eine Wanderausstellung zum Thema Kulturgüterschutz Station. Zur Ausstellung eingeladen sind auch interessierte Gruppen aus dem Bildungsbereich, heißt es seitens des Militärkommando NÖ.

Bei der Präsentation der Wanderausstellung, die in den kommenden Monaten in allen Militärkommandos in Österreich zu sehen sein wird, war auch Anna Kaiser zu Gast. Die Milizoffizierin, die die spezialisierte Katastrophenhilfeeinheit des Bundesheeres (AFDRU) führt, leitet im zivilen Beruf das Zentrums für Kulturgüterschutz an der Universität für Weiterbildung Krems. Sie konnte schon viel Expertise zu diesem Thema in der Armee einbringen.

