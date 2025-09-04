Niederösterreich

Hauskatzen in NÖ und OÖ angeschossen: Polizei bittet um Hinweise

Ein Beamter geht links aus dem Bild - hinter ihm ist das Polizeiauto im Fokus.
Vermutlich sollen die Tiere durch Luftdruckgewehre oder Ähnliches verwundet worden sein.
04.09.25, 20:34
Kommentare

Vier Hauskatzen sind in Ennsdorf und St. Pantaleon-Erla (Bezirk Amstetten) sowie in Raffelstetten, einem Teil von Asten (Bezirk Linz-Land), angeschossen worden. Die Tiere dürften durch ein Luftdruckgewehr oder Ähnliches verletzt worden sein, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Mehrere schwere Unfälle in NÖ: Ein Toter und Kinder verletzt

Laut Erhebungen soll jeweils dieselbe Täterschaft am Werk gewesen sein. Hinweise zur Ausforschung des oder der Verdächtigen wurden an die Polizeiinspektion St. Valentin (Tel.: 059133-3113) erbeten. Der Tatzeitraum wurde in der Aussendung mit 26. April bis 19. August angegeben. Die Tierquälereien wurden jeweils zwischen 18.00 und 7.00 Uhr verübt.

(kurier.at, Agenturen, kle)  | 

Kommentare