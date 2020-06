Hausexplosion: Defektes Ventil war die Ursache

Ein defektes Ventil in einem Heizwasserspeicher hat die Explosion in einem Einfamilienhaus in Eggendorf (Bezirk Wiener Neustadt-Land) ausgelöst, berichtete der zuständige Ermittler des Landeskriminalamts Niederösterreich, Erich Rosenbaum, der APA am Dienstag. Ein kriminalpolizeilicher Hintergrund - also Fremdverschulden - könne daher ausgeschlossen werden, so Rosenbaum.

Durch das schadhafte Ventil sei ein Überdruck im Heizwasserspeicher entstanden, was in der Folge zur Explosion führte, erklärte der Beamte. Die Arbeit des Landeskriminalamtes sei damit beendet. Nun müssten Sachverständige der Versicherungen klären, warum das Ventil defekt wurde.

Als der Heizwasserspeicher am Sonntagnachmittag gegen 17.40 Uhr explodierte und das Einfamilienhaus fast zur Gänze zum Einsturz brachte, war niemand verletzt worden. Die Besitzer saßen mit Kindern und Bekannten im Garten beim Grillen. "Sie hatten wahnsinniges Glück", so Rosenbaum.