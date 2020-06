Haus explodierte während Grillfest

Ich sitze mit meiner Familie im Garten und plötzlich macht es Buff!“ Mirko Luzija blickt auf die Trümmer seines Wohnhauses in Eggendorf im Bezirk Wiener Neustadt (NÖ). Im Innenhof des Anwesens sieht es aus, als ob eine Bombe eingeschlagen hätte. Der silberne Peugeot ist völlig zerstört, begraben unter Betonteilen und einer Ziegelmauer.

Eine gewaltige Explosion hatte – wie in Teilen der Montag-Ausgabe berichtet – am Sonntag gegen 17.40 Uhr das Einfamilienhaus an der Hauptstraße in Schutt und Asche gelegt. „Es ist ein Wunder, dass niemandem etwas passiert ist“, schildert einer der ermittelnden Polizeibeamten. Die aus Bosnien stammende Familie hatte am Sonntag Freunde zum Grillen eingeladen und saß nur wenige Meter vom Gebäude entfernt unter der Veranda im Garten, als das Unglück geschah.