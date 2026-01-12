Alles Walzer in St. Pölten: Hauptstadtball glänzte im Jubiläumsjahr

Am 1. Jänner stimmte das Tonkünstler-Orchester beim Neujahrskonzert auf das Jubiläumsjahr ein, am vergangenen Samstag folgte der traditionelle Hauptstadtball im VAZ. Im Jahr 1986, also vor 40 Jahren, entschied eine Volksbefragung, dass das Land Niederösterreich mit St. Pölten eine eigene Landeshauptstadt braucht.

Trotz tiefwinterlicher Verhältnisse fanden mehr als 4.000 Menschen den Weg ins VAZ. Neben viel Musik gab es auch kulinarische Köstlichkeiten und ausreichend Discofieber. Gesichtet wurden unter anderem Landtagspräsident Karl Wilfing (ÖVP), Stadtchef Matthias Stadler (SPÖ), Vizebürgermeister Matthias Adl sowie Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Mss Vorlaufer Stadler (Mitte) durfte sich über viele Gäste freuen.